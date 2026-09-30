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Estafa intrafamiliar: Denunció a su propio sobrino de 36 años

Un hombre de 60 años, con domicilio en el barrio Santa Ana, denunció que su pariente habría realizado extracciones de dinero de su cuenta sin autorización.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Según la denuncia, el hombre tiene problemas de visión por cataratas y le pedía a su familiar, de 36 años, que lo acompañara al cajero automático. 

En esas ocasiones, el sobrino habría memorizado sus claves y, durante varios meses, retiró alrededor de 150 mil pesos por mes.

El damnificado se dio cuenta de las maniobras el jueves de la semana pasada, realizó una presentación formal y solicitó a la entidad bancaria que le reintegre el dinero. 

Se esperan los avances de la investigación para determinar lo ocurrido.

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