Tras el temporal: 60 familias afectadas por las lluvias
Luego de las intensas precipitaciones registradas entre el lunes y el martes, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno provincial coordinó acciones de asistencia en 10 municipios de la provincia.
Salta Hoy
30 / 09 / 2026
De esta manera se brindó ayuda a 60 familias que resultaron afectadas por las inclemencias climáticas.
Los lugares que concentraron la mayor parte de los afectados son El Potrero, Tartagal y Coronel Moldes.
Desde la cartera provincial indicaron que hoy continuarán las tareas de relevamiento, asistencia y entrega de insumos en otras comunas.
Detalles de la asistencia
El Potrero: 20 familias asistidas.
Tartagal: 15 familias asistidas.
Coronel Moldes: 10 familias asistidas.
General Mosconi: 5 familias asistidas.
Apolinario Saravia: 6 familias asistidas (5 de la zona de Mollinedo y 1 de la localidad).
General Güemes: 2 familias asistidas.
El Galpón: 1 familia asistida.
Las Lajitas: 1 familia asistida.
La Candelaria e Hipólito Yrigoyen: Situación bajo evaluación, con previsión de completar la confirmación y asistencia durante las próximas horas.