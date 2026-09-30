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Tras el temporal: 60 familias afectadas por las lluvias

Luego de las intensas precipitaciones registradas entre el lunes y el martes, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno provincial coordinó acciones de asistencia en 10 municipios de la provincia.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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De esta manera se brindó ayuda a 60 familias que resultaron afectadas por las inclemencias climáticas.

Los lugares que concentraron la mayor parte de los afectados son El Potrero, Tartagal y Coronel Moldes. 

Desde la cartera provincial indicaron que hoy continuarán las tareas de relevamiento, asistencia y entrega de insumos en otras comunas.

Detalles de la asistencia

El Potrero: 20 familias asistidas.

Tartagal: 15 familias asistidas.

Coronel Moldes: 10 familias asistidas.

General Mosconi: 5 familias asistidas.

Apolinario Saravia: 6 familias asistidas (5 de la zona de Mollinedo y 1 de la localidad).

General Güemes: 2 familias asistidas.

El Galpón: 1 familia asistida.

Las Lajitas: 1 familia asistida.

La Candelaria e Hipólito Yrigoyen: Situación bajo evaluación, con previsión de completar la confirmación y asistencia durante las próximas horas.

 

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