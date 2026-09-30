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Allanamiento por disputa entre hermanos terminó con el secuestro de un arsenal

El procedimiento se realizó el lunes pasado en un domicilio de Villa Las Rosas, en el marco de una denuncia entre hermanos por la presunta retención indebida de una computadora y una impresora.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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Durante el operativo, los investigadores encontraron una ametralladora Uzi, seis pistolas, dos armas largas y cinco armas de aire comprimido. 

Además de granadas lacrimógenas y explosivas, detonadores y alrededor de 500 cartuchos de distintos calibres.

En la vivienda estaban una mujer de 42 años y su hijo, de 22. 

El joven fue imputado por resistencia a la autoridad, luego de que intentara impedir el allanamiento.

La mujer sostuvo que las armas pertenecían a su padrastro fallecido, quien habría sido retirado de la Gendarmería Nacional y coleccionista de armas. 

La documentación y la situación legal del material quedaron sujetas a evaluación.

Por su peligrosidad, las granadas quedaron bajo custodia del Ejército Argentino. 

Las armas de fuego fueron trasladadas por la Policía de la provincia. 

Ahora se abrió una nueva investigación que deberá establecer si el material estaba registrado y si podía estar en poder de civiles.

Cabe mencionar que durante el allanamiento también encontraron los equipos informáticos por lo que los uniformados habían llegado al domicilio y se encontraron con el arsenal.

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