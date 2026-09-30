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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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La Caldera celebra sus 435 años con un acto oficial en la Plaza San Martín

La localidad de La Caldera conmemora hoy su cuadrigentésimo trigésimo quinto aniversario de historia con un acto protocolar a la plaza principal de la localidad.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El evento comenzó a las 10:00, abierto a toda la comunidad, con la recepción de autoridades locales y vecinos para rendir homenaje a este nuevo aniversario del municipio.

Los festejos se desarrollarán en medio de un clima festivo con gastronomía, homenajes y folklore.

A las 19:00 está previsto el Festival Cultural y Tradicional. 

Los festejos se trasladarán al Centro Gaucho "El Palenque" y el Predio de los Artesanos con una grilla repleta de espectáculos. 

Cabe mencionar que se suspendió el Concurso del Sándwich de Milanesa Caldereño. 

Puede ser una imagen de hamburguesa y texto

 

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