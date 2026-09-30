La Caldera celebra sus 435 años con un acto oficial en la Plaza San Martín

El evento comenzó a las 10:00, abierto a toda la comunidad, con la recepción de autoridades locales y vecinos para rendir homenaje a este nuevo aniversario del municipio.

Los festejos se desarrollarán en medio de un clima festivo con gastronomía, homenajes y folklore.

A las 19:00 está previsto el Festival Cultural y Tradicional.

Los festejos se trasladarán al Centro Gaucho "El Palenque" y el Predio de los Artesanos con una grilla repleta de espectáculos.

Cabe mencionar que se suspendió el Concurso del Sándwich de Milanesa Caldereño.