La Caldera celebra sus 435 años con un acto oficial en la Plaza San Martín
La localidad de La Caldera conmemora hoy su cuadrigentésimo trigésimo quinto aniversario de historia con un acto protocolar a la plaza principal de la localidad.
Salta Hoy
30 / 09 / 2026
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El evento comenzó a las 10:00, abierto a toda la comunidad, con la recepción de autoridades locales y vecinos para rendir homenaje a este nuevo aniversario del municipio.
Los festejos se desarrollarán en medio de un clima festivo con gastronomía, homenajes y folklore.
A las 19:00 está previsto el Festival Cultural y Tradicional.
Los festejos se trasladarán al Centro Gaucho "El Palenque" y el Predio de los Artesanos con una grilla repleta de espectáculos.
Cabe mencionar que se suspendió el Concurso del Sándwich de Milanesa Caldereño.