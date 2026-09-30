Pretendía vender codornices, una especie protegida y fue descubierta por la Policía
El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional 68, en el Carril por un aviso de la venta ilegal de aves.
Salta Hoy
30 / 09 / 2026
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Durante el operativo, detuvieron la marcha de un vehículo y, tras la verificación, constataron que transportaba 30 ejemplares de codorniz
Como resultado del procedimiento, una mujer de 32 años fue multada conforme al artículo 91 de la ley provincial 7.914, normativa que contempla disposiciones vinculadas a la protección y conservación de la fauna silvestre.
Posteriormente, las aves fueron trasladadas y quedaron bajo resguardo en la Estación de Fauna Autóctona, a disposición de las autoridades competentes.