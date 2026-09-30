Pretendía vender codornices, una especie protegida y fue descubierta por la Policía

Durante el operativo, detuvieron la marcha de un vehículo y, tras la verificación, constataron que transportaba 30 ejemplares de codorniz

Como resultado del procedimiento, una mujer de 32 años fue multada conforme al artículo 91 de la ley provincial 7.914, normativa que contempla disposiciones vinculadas a la protección y conservación de la fauna silvestre.

Posteriormente, las aves fueron trasladadas y quedaron bajo resguardo en la Estación de Fauna Autóctona, a disposición de las autoridades competentes.