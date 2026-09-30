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“En Bolivia buscan que caiga el Plan Güemes”

Adrián Zigarán, el interventor de Aguas Blancas, hizo duras reflexiones sobre la realidad en la frontera tras una reunión con autoridades del vecino país.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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“Tenemos un vecino ingrato -es decir Bolivia- que no se hace cargo que tienen una economía sostenida por el narcotráfico” y “que el narcotráfico viene dentro del contrabando que intenta combatir el Plan Güemes”, indicó el interventor esta mañana por Radio Salta. 

Sobre las críticas que recibió por parte del subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto: “Lo que él dice no es lo mismo a los que ocurre, porque una cosa era el Plan Güemes y otra cosa es el Plan Güemes sin Bullrich.

Y le dijo a Culatto “que mueva el culatto, deje la oficina con aire acondicionado y venga al norte”.

En otra parte de la charla reclamó al Gobierno de la provincia mejorías en la logística y herramientas para la policía de la provincia en Salvador Mazza. 

“Estamos en el epicentro del narcotráfico y nos mandaron una moto, cuando lo que nosotros necesitamos es un móvil, como mínimo”, dijo Zigarán.


 

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