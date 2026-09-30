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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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“Todavía hay tiempo -hasta el 2027- para pensar en alianzas”

Lo dijo el dirigente local del PRO Nicolás Maggio sobre el panorama político para el año próximo.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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“Hace unos meses el PRO decidió normalizarse, empezar a trabajar para no perder identidad y no quedar marginado en las próximas elecciones. Empezó a trabajar muy fuertemente en el territorio y se convocó a elecciones internas. Recientemente tuvimos una reunión con el expresidente de la Nación, el señor Mauricio Macri, donde se delineó el trabajo en todo lo que es NOA para las próximas elecciones tanto provinciales de cada distrito como las nacionales”, expresó.

“En el tema de las alianzas creo que es una cuestión a discutir un poco más adelante.  No voy a patear afuera a la pregunta, te voy a contestar,  pero te adelanto que es una cuestión más institucional y que en eso estuvimos trabajando el fin de semana cuando hablábamos con el Congreso Nacional, o sea, con el presidente del partido y el secretario general”, dijo Maggio.

 

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