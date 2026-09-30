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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Exitosa nueva edición de Neumatón en la ciudad

Los interesados pueden llevar sus neumáticos en desuso hasta las 17 horas de hoy en el Centro Cívico Municipal en Av. Paraguay 1240.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública y prevenir focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “hay una gran convocatoria”.

Cabe recordar que los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento mediante la generación de energía calórica en hornos industriales.

Se recuerda que, por cuestiones de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como los de tractores o maquinarias viales.

 

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