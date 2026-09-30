Exitosa nueva edición de Neumatón en la ciudad

El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública y prevenir focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “hay una gran convocatoria”.

Cabe recordar que los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento mediante la generación de energía calórica en hornos industriales.

Se recuerda que, por cuestiones de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como los de tractores o maquinarias viales.