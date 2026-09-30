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Estudian otorgar mayor altura a edificios de algunas sectores de la ciudad

Es una idea incluída en el Plan Regulador del Área Centro presentado por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (COPAUPS).

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El proyecto fue puesto a disposición del gobierno de la provincia y la legislatura provincial. 

La modificación busca  que los edificios puedan alcanzar  21 metros de altura, equivalente a los 7 pisos en sectores como la avenida San Martín, zona de la estación, y parte de las calles Alsina y 25 de Mayo.

En el proyecto, el entorno de la plaza 9 de Julio, Legislatura y calles Caseros y Mitre no se modificarán.

Así lo explicó la arquitecta Ana Castañeda Nordman, coordinadora del equipo profesional que es parte de una consultoría externa financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Nosotros buscamos que el cambio produzca resultados armónicos entre una zona y otra, entre una cuadra y otra”, dijo la arquitecta Castañeda.

La profesional indicó que se apunta a un crecimiento que pueda sostenerse en el futuro.

Indicó que los cambios propuestos formaron parte de numerosos debates y encuestas con el sector privado e instituciones de profesionales  y los mismos residentes de la ciudad.

 

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