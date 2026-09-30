Domo Cósmico para aprender jugando, en la escuela Walter Adet

La escuela Infantil N° 4898 "Dr. Walter Adet", ubicada en la zona sudeste de la ciudad, incorporó un Domo Cósmico a partir de un proyecto presentado ante la Fundación Bunge y Born. Se trata de un equipamiento lúdico que transforma el patio escolar en un espacio de aprendizaje al aire libre durante los recreos.

Diseñado para niños de las salas de 3, 4 y 5 años, el domo integra el juego con el desarrollo neurológico y corporal. Dispone de 9 paneles interactivos para trabajar áreas como matemática, lengua, arte y música, además de un sector posterior para escalar con piso antigolpes, orientado a fortalecer la psicomotricidad gruesa y las capacidades ejecutivas en un entorno seguro.

«La llegada del domo es una oportunidad de aprendizaje para nuestros niños. Es un espacio que habilita el juego y que adaptamos constantemente según los intereses que ellos van demostrando», señaló la directora de la institución.

La propuesta incluye un manual didáctico con más de 60 actividades y una capacitación dictada por especialistas en primera infancia. Diseñado por un equipo de diseñadores industriales, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales y educadores, el recurso busca afianzar destrezas cognitivas y motrices previas a la alfabetización formal.

A partir de esta herramienta, las docentes del establecimiento suman propuestas propias acordes a la dinámica de los niños, convirtiendo el recreo en una extensión pedagógica del aula.