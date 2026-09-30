Se podrá detectar el pie de riesgo en centros de salud de la capital

Durante octubre, continuarán las jornadas para la detección temprana de pie de riesgo en cuatro centros de salud de la Ciudad de Salta.

La iniciativa es desarrollada por profesionales del hospital Arturo Oñativia, en articulación con el Primer Nivel de Atención, y está destinada a pacientes con diabetes.

Las atenciones se realizarán en el horario de 9 a 11. Las próximas fechas serán:

· 2 de octubre: Centro de Salud de Villa Lavalle

· 16 de octubre: Centro de Salud de barrio Intersindical

· 23 de octubre: Centro de Salud de barrio Solidaridad

· 26 de octubre: Centro de Salud N.º 63 Dr. Roberto Nazr

Los pacientes son derivados por los equipos de cada establecimiento, por lo que no es necesario solicitar turno.

Quienes estén interesados pueden asistir al centro de salud más cercano a su domicilio para recibir información.

El pie de riesgo se presenta cuando una persona con diabetes tiene factores que aumentan la posibilidad de desarrollar lesiones en los pies, como heridas, úlceras o infecciones. Detectarlos de manera temprana permite adoptar cuidados y tratamientos para evitar complicaciones.

Cabe destacar que la propuesta ya se desarrolló en los CAPS de Villa Primavera y barrio El Manjón, durante septiembre.

Atención especializada

El hospital Arturo Oñativia cuenta con 43 consultorios destinados a la atención integral de la diabetes.

Durante 2025 se realizaron cerca de 10 mil consultas y, en lo que va de 2026, ya se superaron las 6 mil.

Para acceder por primera vez a una consulta de Diabetes con especialistas en el nosocomio, se debe solicitar la derivación correspondiente en el centro de salud en el que el paciente se asiste.