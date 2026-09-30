Integrantes de comunidades originarias de Pichanal acceden a servicios del Tren 25 de Mayo

El trabajo conjunto entre los equipos de Nación, del Gobierno provincial y municipal, para ofrecer servicios a través de la llegada del Tren 25 de Mayo, permite acceder a una amplia variedad de prestaciones de forma directa en el territorio. De esta manera, vecinos de Pichanal pueden acceder a los servicios que brinda el estado desde el lunes pasado y hasta el viernes 2 de octubre.

En este contexto la dispersión poblacional, los lugares de residencia de las comunidades originarias de la zona y las extensas distancias que deben recorrer, generaron las diversas intervenciones que fueron realizadas por equipos territoriales de Asuntos Indígenas, del Ministerio de Desarrollo Social.

Por ejemplo familias de la Comunidad Misión Wichi El Cardonal situada a 90 kilómetros de Pichanal, a la vera de la Ruta Nacional 81 -Km 10.9- en localidad de Hickmann - Embarcación, pudieron acceder a los servicios. Niños y adolescentes lograron actualizar sus DNI, con lo cual el Estado permitió garantizar sus derechos al permitir actualizar sus datos en la escuela, en la atención médica y en la presentación de la documentación en ANSES para el beneficio de la AUH.

Tren 25 de Mayo

La cobertura sanitaria y social del tren incluye atención oftalmológica con elaboración inmediata de anteojos, servicios de odontología, odontopediatría, fonoaudiología y la aplicación de vacunas del Calendario Nacional, enfermería además de atención de personal de salud.

Asimismo, los vecinos pueden recibir asesoramiento jurídico, educación alimentaria, orientación sobre huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza, Unir, Registro Civil y de Participación Ciudadana. La propuesta se completa con la asistencia de la Línea 102, el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Secretaría de Personas Mayores y Políticas Sociales, junto a espacios recreativos que dispondrán de una biblioteca nacional, un sector lúdico y un microcine para niños.