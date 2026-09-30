Salta avanza en el análisis de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos encabezó una jornada de trabajo interinstitucional junto a organismos vinculados al sistema penal juvenil y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. En este marco, la Provincia llevó adelante mesas de trabajo sobre la implementación y los desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La actividad se desarrolló en el Salón del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta y fue encabezada por la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli, con la participación de la directora de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gloria Bonatto, junto a Ivana Carmona y el equipo técnico del organismo nacional.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio entre los distintos actores que intervienen en el sistema penal juvenil, identificar necesidades y desafíos y avanzar en propuestas de trabajo frente a las nuevas exigencias que plantea el régimen.

Durante las mesas se abordaron aspectos vinculados con la adecuación institucional y la capacidad operativa del sistema, incluyendo recursos humanos, equipos interdisciplinarios, infraestructura, protocolos, sistemas de información y articulación entre los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y otros actores vinculados.

También se analizaron las condiciones de alojamiento y el abordaje integral de adolescentes y jóvenes, con especial atención a salud integral y mental, educación, formación profesional, recreación, vínculos familiares, convivencia y mecanismos de protección de derechos.

Otro de los ejes estuvo relacionado con las medidas alternativas a la privación de libertad, la justicia restaurativa y la planificación del egreso. En este marco, se trabajó sobre el seguimiento territorial, la reparación del daño, la continuidad educativa y laboral, la revinculación familiar y comunitaria y el acceso a recursos sociales.

Participaron además representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Justicia Penal Juvenil, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, equipos técnicos del Programa de Justicia Penal Juvenil y el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Salta, entre otros organismos.