Se realizará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo en Salta
En octubre, se desarrollará en la Usina Cultural de Salta. De este modo, la provincia formará parte de una imperdible programación de películas europeas contemporáneas, que se exhibirá en otras 11 ciudades argentinas de forma simultánea.
Salta Hoy
30 / 09 / 2026
Se realizará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo en Salta, en la usina Cultural.
El evento, bajo el lema “Historias para conversar el presente y pensar el futuro” incluirá con una selección de producciones de 18 países de la Unión Europea que reflejan la diversidad, creatividad y vitalidad del cine europeo contemporáneo.
Todas las funciones serán gratuitas hasta agotar la capacidad de la Sala y tendrá la siguiente programación:
Martes 6 de octubre:
19 hs: Peacock (Austria)
Dirección: Bernhard Wenger
21 hs: Dražen (Croacia)
Dirección: Danilo Serbedzija, Ljubo Zdjelarevic
Martes 13 de octubre:
19 hs: Jippie No More! (Países Bajos)
Dirección: Margien Rogaar
21 hs: Cara o seca (Bélgica)
Dirección: Lenny and Harpo Guit
Martes 20 de octubre:
19 hs: Long Good Thursday (Finlandia)
Dirección: Mika Kaurismäki
21 hs: Sin aire (Hungría)
Dirección: Katalin Moldovai
Martes 27 de octubre:
19 hs: La memoria del perfume de las cosas (Portugal)
Dirección: António Fonseca
21 hs: Voces de libertad (República Checa)
Dirección: Jiří Mádl
El XXII Encuentro del Cine Europeo
Es convocado por la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de las Embajadas e Institutos Culturales de: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia.
Entre el humor y el drama, la memoria y el presente, las historias reunidas este año invitan a pensar los vínculos, la libertad, la identidad y las decisiones que marcan nuestras vidas. Una programación que vuelve a recorrer Argentina acercando nuevas voces, distintas culturas y miradas capaces de generar conversación y encuentro.