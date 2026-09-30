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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Se realizará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo en Salta

En octubre, se desarrollará en la Usina Cultural de Salta. De este modo, la provincia formará parte de una imperdible programación de películas europeas contemporáneas, que se exhibirá en otras 11 ciudades argentinas de forma simultánea. 

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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Se realizará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo en Salta, en la usina Cultural. 

El evento, bajo el lema “Historias para conversar el presente y pensar el futuro” incluirá con una selección de producciones de 18 países de la Unión Europea que reflejan la diversidad, creatividad y vitalidad del cine europeo contemporáneo.

Todas las funciones serán gratuitas hasta agotar la capacidad de la Sala y tendrá la siguiente programación: 

Martes 6 de octubre:

19 hs: Peacock (Austria)
Dirección: Bernhard Wenger

21 hs: Dražen (Croacia)
Dirección: Danilo Serbedzija, Ljubo Zdjelarevic

 Martes 13 de octubre:

19 hs: Jippie No More! (Países Bajos)
Dirección: Margien Rogaar

21 hs: Cara o seca (Bélgica)
Dirección: Lenny and Harpo Guit

Martes 20 de octubre:

19 hs: Long Good Thursday (Finlandia) 
Dirección: Mika Kaurismäki

21 hs: Sin aire (Hungría)
Dirección: Katalin Moldovai

Martes 27 de octubre:

19 hs: La memoria del perfume de las cosas (Portugal)
Dirección: António Fonseca

21 hs: Voces de libertad (República Checa)
Dirección: Jiří Mádl

El XXII Encuentro del Cine Europeo 

Es convocado por la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de las Embajadas e Institutos Culturales de: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia.

Entre el humor y el drama, la memoria y el presente, las historias reunidas este año invitan a pensar los vínculos, la libertad, la identidad y las decisiones que marcan nuestras vidas. Una programación que vuelve a recorrer Argentina acercando nuevas voces, distintas culturas y miradas capaces de generar conversación y encuentro.

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