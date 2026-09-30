Se realizará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo en Salta, en la usina Cultural.

El evento, bajo el lema “Historias para conversar el presente y pensar el futuro” incluirá con una selección de producciones de 18 países de la Unión Europea que reflejan la diversidad, creatividad y vitalidad del cine europeo contemporáneo.

Todas las funciones serán gratuitas hasta agotar la capacidad de la Sala y tendrá la siguiente programación:

Martes 6 de octubre:

19 hs: Peacock (Austria)

Dirección: Bernhard Wenger

21 hs: Dražen (Croacia)

Dirección: Danilo Serbedzija, Ljubo Zdjelarevic

Martes 13 de octubre:

19 hs: Jippie No More! (Países Bajos)

Dirección: Margien Rogaar

21 hs: Cara o seca (Bélgica)

Dirección: Lenny and Harpo Guit

Martes 20 de octubre:

19 hs: Long Good Thursday (Finlandia)

Dirección: Mika Kaurismäki

21 hs: Sin aire (Hungría)

Dirección: Katalin Moldovai

Martes 27 de octubre:

19 hs: La memoria del perfume de las cosas (Portugal)

Dirección: António Fonseca

21 hs: Voces de libertad (República Checa)

Dirección: Jiří Mádl

El XXII Encuentro del Cine Europeo

Es convocado por la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de las Embajadas e Institutos Culturales de: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia.

Entre el humor y el drama, la memoria y el presente, las historias reunidas este año invitan a pensar los vínculos, la libertad, la identidad y las decisiones que marcan nuestras vidas. Una programación que vuelve a recorrer Argentina acercando nuevas voces, distintas culturas y miradas capaces de generar conversación y encuentro.