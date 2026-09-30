El Neumatón alcanzó las 2.200 toneladas de neumáticos fuera de uso recuperados

Como estaba previsto, este miércoles 30 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM) se llevó a cabo la edición N°29 del Neumatón de la ciudad. El objetivo del programa es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “hemos logrado alcanzar las dos mil doscientas toneladas de neumáticos fuera de uso, esto quiere decir que esta importante cantidad de cubiertas no serán arrojadas en espacios públicos, canales o no se acumularán en galpones o viviendas”.

“La participación sigue siendo alta, tanto de vecinos como de empresas o comercios que de esta manera demuestran que no solamente confían en el programa, sino que también hay conciencia ambiental al no arrojar las cubiertas en la vía pública”, destacó el funcionario.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística, se reitera que no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.