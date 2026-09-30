Salta cerró una exitosa FIT con nuevos acuerdos y mayor proyección internacional

Tras cuatro jornadas de intensa actividad en La Rural, Salta concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo consolidada como uno de los destinos más elegidos del país, con una propuesta que combinó vinos de altura, gastronomía y cultura.

En ese marco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, afirmó que esta edición ratifica el posicionamiento de la provincia y que los convenios alcanzados se traducirán en más promoción y empleo.

Esa proyección se reflejó también en el movimiento constante del espacio salteño durante el fin de semana, impulsado además por el reconocimiento de los propios viajeros, quienes eligieron a Salta como la ganadora del Premio FED al mejor destino turístico del año 2026. Entre las actividades más convocantes se destacaron la degustación de las Postas del Alfajor Salteño, las catas de la Ruta del Vino y la presentación de Cachi como candidato al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, que lleva al Valle Calchaquí a una vidriera global.

Al hacer balance de la feria, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que “les permitió generar nuevos contactos comerciales concretos” y confirmó que “el trabajo público-privado fortalece la oferta y nos hace crecer cada vez más”.

A su vez, la música le dio identidad a la presencia provincial con las actuaciones de Canto 4 y el show de Los Nocheros en el cierre del domingo en el escenario Elegí Argentina, donde fueron declarados “Embajadores Culturales y Turísticos”.

En paralelo a la promoción, se desarrolló una agenda institucional con Ríotur, la Cámara Argentina de Turismo, AOCA, FEHGRA, y representantes de Arraial do Cabo y Cabo Frío. Como resultado de esos encuentros se concretó el convenio con la aerolínea GOL, un acuerdo de cooperación con Corrientes, y un acta de trabajo con Jesús María y Cosquín para la difusión cruzada de festivales.

Para finalizar, las jornadas profesionales incluyeron la presentación del Santuario del Agua en Salinas Grandes y el encuentro “Salta todo el año” con rondas de negocios.