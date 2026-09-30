Atacaron al piloto de un avión con destino a Israel

Un avión de Flydubai que volaba de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de alarma durante el vuelo. El episodio activó los protocolos de seguridad en Israel ante la sospecha inicial de un posible secuestro, aunque fuentes de seguridad israelíes indicaron posteriormente que el incidente no estuvo relacionado con la toma de control de la aeronave.

El vuelo FZ1073, que se dirigía al aeropuerto Ben Gurion, fue desviado hacia territorio saudí y aterrizó en Tabuk. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que sus equipos trabajan con las autoridades para determinar las circunstancias del episodio. Flydubai no confirmó hasta el momento cuál fue la causa que obligó a modificar el destino del vuelo.

Según el relato de pasajeros del vuelo publicados por el Times of Israel, un integrante de la tripulación habría apuñalado al piloto e intentado provocar la caída de la aeronave. “Oímos gritos, el avión se precipitó”, contaron algunos viajeros, que aseguran que el avión descendió unos 15.000 pies antes de que varias personas redujeran al presunto atacante.

Los datos públicos de seguimiento aéreo mostraron que la aeronave emitió el código 7700, utilizado internacionalmente para indicar una emergencia general. Algunos registros también señalaron una breve transmisión del código 7500, utilizado para advertir sobre una posible interferencia ilícita, aunque las circunstancias en las que fueron emitidas esas señales todavía son objeto de investigación.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por pasajeros. En uno de ellos, un hombre que presenta una herida sangrante en la cabeza afirma que se produjo un intento de secuestro dentro del avión. “Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, dice el pasajero en la grabación. Luego asegura que quienes estaban a bordo habían reducido a los presuntos agresores y que la aeronave se dirigía hacia Tabuk.

En otro video, un pasajero relata que el avión aterrizó en Arabia Saudita después de un incidente con un supuesto atacante, que habría sido reducido y atado por pasajeros y miembros de la tripulación. El hombre también asegura que había un piloto gravemente herido que estaba siendo evacuado y describe manchas de sangre dentro de la aeronave.

Yasmin Abukasis, madre de una pasajera del vuelo de Flydubai, contó que su hija le transmitió el pánico vivido a bordo: “Estaban seguros de que iban a morir”. Según relató, los pasajeros vieron “mucha sangre alrededor” tras el incidente en la cabina y atravesaron “un momento de locura, un estrés enorme”. Abukasis, cuyo hijo Eviatar murió el 7 de octubre de 2023, añadió: “Y eso no es posible, porque mi hijo Eviatar murió el 7 de octubre”, aunque agradeció que su hija hubiera llegado a salvo: “Mi hija está a salvo, está en tierra”.

Fuentes de seguridad israelíes indicaron que el desvío del avión no estuvo relacionado con un secuestro. Un funcionario regional informado sobre el caso señaló que se produjo una disputa dentro de la cabina, aunque no ofreció detalles sobre su origen ni sobre las circunstancias en las que habría resultado herido el piloto.

Pasajeros citados por el canal israelí Channel 12 afirmaron que escucharon gritos en la parte delantera del avión y que percibieron un descenso brusco antes del aterrizaje en Tabuk. También señalaron que las fuerzas de seguridad saudíes rodearon la aeronave después de su llegada.

Ante la alarma inicial, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate, mientras las autoridades mantenían consultas para determinar qué había ocurrido con el vuelo que transportaba a ciudadanos israelíes. Posteriormente, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para facilitar el regreso de los pasajeros.

Flydubai, por su parte, evitó pronunciarse sobre las versiones difundidas en redes sociales. “Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la compañía en un comunicado, en el que aseguró que proporcionaría nueva información cuando dispusiera de datos confirmados.

El vuelo FZ1073 cubría una ruta habitual entre Dubái y Tel Aviv. Flydubai es la aerolínea de bajo costo vinculada al grupo Emirates y mantiene conexiones regulares con Israel desde la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.

Las circunstancias exactas del incidente, incluido el origen de las señales de emergencia, la identidad de la persona que habría protagonizado el altercado y las lesiones sufridas por el piloto, permanecen bajo investigación de las autoridades competentes.