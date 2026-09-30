Israel denuncia el incidente en el vuelo de FlyDubai

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó este miércoles que el aterrizaje de emergencia del avión de Flydubai que viajaba hacia Tel Aviv y terminó en Arabia Saudita fue provocado por un supuesto intento de ataque terrorista. Según sostuvo, un hombre habría intentado estrellar la aeronave y matar a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", expresó Ben Gvir en un comunicado difundido tras el incidente.

El vuelo FZ 1073, que había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, luego de un "incidente en vuelo". De acuerdo con versiones difundidas por medios de prensa, el episodio habría involucrado una pelea entre los pilotos.

Desde Flydubai informaron que la aeronave "tuvo un incidente en vuelo" y que logró aterrizar sin inconvenientes en Tabuk. Además, indicaron que todos los pasajeros se encontraban sanos y salvos.

"¡Gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel!", señaló Ben Gvir. En ese sentido, afirmó que Israel debe continuar con sus medidas de seguridad y mencionó las situaciones en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria.

El funcionario agregó que, a su entender, el episodio representa un nuevo recordatorio sobre la amenaza del terrorismo. "La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos recibió esta mañana un recordatorio adicional", sostuvo.

Investigación y repatriación de pasajeros

Según informaron medios israelíes, los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad y el Shin Bet, participan de la investigación del hecho y prevén interrogar a los pasajeros una vez que puedan regresar al país.

Actualmente, los viajeros permanecen en Tabuk, una ciudad ubicada en Arabia Saudita, cerca de la frontera con Israel y de la ciudad de Eilat, a orillas del Mar Rojo. Tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local.

Israel trabaja en los trámites necesarios para permitir el aterrizaje de aviones israelíes en Arabia Saudita, debido a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas, con el objetivo de trasladar a los pasajeros que tenían previsto llegar a Tel Aviv.

Tras el episodio, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó suspender los vuelos de Flydubai hacia Israel mientras avanza la investigación.

Además, pidió a la Autoridad de Aviación Civil analizar si los Emiratos Árabes Unidos incumplieron el acuerdo vigente con Israel, que establece que solo pilotos con pasaportes de países con relaciones diplomáticas con Israel pueden aterrizar en territorio israelí. El pedido surgió luego de versiones que indicaban que el copiloto involucrado en el hecho sería ciudadano omaní.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, fue uno de los primeros integrantes del gobierno israelí en pronunciarse sobre el episodio. "Quienquiera que haya intentado estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar como si hubiera cometido un asesinato", expresó.

Pasajeros israelíes denunciaron un supuesto ataque terrorista

Un video difundido por el Canal 12 de Israel muestra a pasajeros del vuelo de Flydubai relatando lo ocurrido dentro del avión. En las imágenes, algunos pasajeros aseguran que uno de los pilotos atacó al otro e intentó agredirlos.

"Nos han atacado y hemos controlado al terrorista", expresaron mientras mostraban la situación dentro de la aeronave. El registro muestra a tres pasajeros con manchas de sangre junto a la cabina, mientras custodian a los dos pilotos, que aparecen en el suelo y heridos.

Los pasajeros señalaron a uno de los pilotos como la persona que habría intentado atacarlos y explicaron que estaban bloqueando el acceso a la cabina. También indicaron que todos los pasajeros se encontraban bien.

Según medios israelíes, el avión habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por pilotos civiles que viajaban como pasajeros dentro de la aeronave.