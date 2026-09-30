De la cantera del Jockey Club, directo a los Juegos Olímpicos

Dos rugbiers salteños tendrán la posibilidad de vivir una experiencia internacional de enorme relevancia. Tomás Galetti y Santiago Martos Rodríguez fueron convocados al seleccionado argentino de rugby seven que participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Los dos jugadores surgieron de las divisiones juveniles del Jockey Club de Salta y forman parte de los doce integrantes del plantel nacional que competirá en Senegal. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre, mientras que el rugby seven tendrá su competencia entre el 1° y el 3 de noviembre.

Argentina llegará a Dakar como campeón defensor de la disciplina, luego de la histórica medalla de oro conseguida en Buenos Aires 2018. En aquella oportunidad, el seleccionado dirigido por Lucas Borges ganó todos sus partidos y se consagró campeón al derrotar a Francia por 24-14 en la final disputada en el Club Atlético San Isidro.

El equipo argentino integrará el grupo B junto con Francia, Japón y Samoa, en una zona que permitirá a los jóvenes jugadores medirse ante importantes potencias del rugby internacional.

La convocatoria de Galetti y Martos Rodríguez es también un reconocimiento al trabajo formativo realizado por el Jockey Club de Salta. Ambos jugadores completaron buena parte de su formación en las categorías juveniles de la institución y ahora tendrán la oportunidad de dar un nuevo paso dentro de la estructura de los seleccionados nacionales.

Augusto Gómez Alustiza, head coach del Seven Masculino Juvenil, explicó que el proceso de selección contempló diferentes aspectos del juego y de la preparación de los jóvenes. "Nos hemos enfocado en evaluar las condiciones físicas, técnicas y mentales de los jugadores", señaló el entrenador argentino.

Durante el proceso fueron convocados jugadores de distintas regiones del país a diferentes concentraciones, donde fueron observados tanto en los entrenamientos como en su desenvolvimiento cotidiano. Según explicó Gómez Alustiza, la elección de los doce integrantes no resultó sencilla debido a la cantidad de jugadores que mostraron condiciones y méritos durante las concentraciones.