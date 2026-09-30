Feriado del 9 de noviembre por el papa León XIV

El Gobierno nacional estableció 3 días de feriados con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

El esquema fue establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El decreto establece:

Lunes 9 de noviembre: todo el país

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires

Por lo tanto, el único feriado nacional es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.

El DNU señala que la visita tendrá actividades de gran convocatoria y que los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Según el Gobierno, “realizar esas actividades durante jornadas laborales podría dificultar la implementación de los operativos y la circulación en las zonas afectadas”.

Por eso, el decreto establece medidas diferentes de acuerdo con los territorios donde se desarrollarán las principales actividades de la visita.

La agenda oficial confirmada por el Vaticano contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

¿El feriado depende de dónde vivo o de dónde trabajo?

El decreto establece los feriados del 10 y el 11 de noviembre según el ámbito territorial: el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. El texto no especifica qué ocurre con las personas que viven en una jurisdicción y trabajan en otra.

De acuerdo con el sitio especializado Derecho en Zapatillas, el criterio más razonable es considerar el lugar donde se trabaja y no el domicilio. Así, una persona que vive en Lanús y trabaja en CABA tendría feriado el martes 10, mientras que alguien que vive en CABA y trabaja en San Isidro tendría feriado el miércoles 11.

Esta interpretación surge del carácter territorial de los feriados, pero el DNU no resuelve expresamente estos casos. El artículo 17, de todos modos, faculta al jefe de Gabinete a dictar normas complementarias y aclaratorias para implementar la medida.

Fuentes oficiales confirmaron a Chequeado que “lo se debería tomar de asueto es la jurisdicción que corresponde al empleador”. Además, indicaron que el 75% de transporte público estaría garantizado en casos de asuetos o feriados.

Qué dice el decreto sobre los organismos nacionales

El DNU establece que los feriados en CABA, Córdoba y la provincia de Buenos Aires “también alcanzarán a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios”.

La medida busca facilitar la coordinación de los operativos de seguridad, logística y circulación vinculados con la visita.

Cómo coincide cada feriado con la agenda del Papa

Domingo 8 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires

León XIV llegará al país a las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego realizará el homenaje al general José de San Martín y será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Por la tarde mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. No habrá feriado el domingo 8.

Lunes 9 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires

Ese día, que será feriado nacional, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), tendrá un encuentro con representantes de distintas comunidades religiosas y participará de una celebración en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y Ciudad de Buenos Aires

El martes será feriado exclusivamente en Córdoba y CABA. Por la mañana, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Regresará a Buenos Aires por la tarde y, por la noche, participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: provincia de Buenos Aires

El último día de la visita será feriado en la provincia de Buenos Aires. A las 8, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10 celebrará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Según el Gobierno bonaerense, la actividad en Luján podría convocar a entre 3 y 4 millones de personas. Después de la misa, León XIV regresará al Aeropuerto de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia de despedida antes de su partida hacia Perú.

El Gobierno creó una unidad especial para organizar la visita

Además de establecer los feriados, el decreto creó en la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

La unidad tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la visita, incluyendo logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

Tendrá una vigencia máxima de 12 meses.

También se crearon 5 cargos extraescalafonarios, con rango de subsecretario y carácter ad honorem: Coordinador Ejecutivo; Coordinador de Logística e Infraestructura; Coordinador de Seguridad y Emergencias; Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales; y Coordinador de Apoyo Legal.