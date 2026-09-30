Finalizó la revisión del FMI que dispara un desembolso de US$ 900 millones

La misión técnica del FMI finalizó la tercera revisión del acuerdo en curso, de cuya aprobación depende un desembolso de U$S 900 millones.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, señaló el organismo.

Las conversaciones continúan por los canales habituales y ahora se aguarda la presentación del staff report que debe ser evaluado por el Directorio del organismo.

El Gobierno confía en que no habrá inconvenientes para lograr el visto bueno que habilite un desembolso, que servirá para fortalecer la posición en dólares del Banco Central luego del pago de U$S 800 millones que se realizó el viernes pasado.

El organismo multilateral mantuvo una estadía de diez días en Buenos Aires, donde revisaron las principales metas del acuerdo y mantuvieron encuentros con parte del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo.

En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el Central se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

En las últimas horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno cumplió con las metas previstas en el convenio, pero no descartó que se tenga que pedir un waiver por algún desvío.

“La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, señaló en su habitual conferencia de prensa.

Mañana hablará la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa en Washington. De momento, no se comunicó si el FMI aprobó o no la tercera revisión, por lo que la expectativa sigue latente.