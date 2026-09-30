Demoraron a Máximo Kirchner porque su vehículo tenía orden de captura por la Causa Hotesur

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en la provincia de San Luis, luego de que se detectara que la camioneta en la que viajaba tenía un pedido de secuestro en la causa Hotesur.

Tras las verificaciones correspondientes, dejaron que siguiera viaje en el mismo vehículo, informaron medios locales.

El hecho ocurrió cuando el líder de La Cámpora viajaba a San Juan, donde este jueves se reunirá con referentes del peronismo y militantes.

En su visita a la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el legislador tiene previsto un encuentro con diputados nacionales e integrantes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino.

Por la tarde, a las 18 horas, concurrirá a una mesa de trabajo cuyo lema es "La Argentina que viene" en la misma sede partidaria. Participarán también la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino, acorde con medios locales.

El secuestro de otra camioneta

El secuestro de la camioneta de Máximo Kirchner sucedió 24 horas después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 Laramie 4×4 relacionada también con la causa Hotesur.

El operativo tuvo lugar el martes a las 10:02 en la ruta provincial Nº 1 en el puesto de control de Los Molles cuando la camioneta iba desde Cortaderas con dirección a Villa de Merlo.

Acorde con el parte oficial de la Policía, la RAM se encuentra a nombre de Cristina Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

Además indicó que durante el control se corroboró que el actual propietario es un hombre que vive en San Luis. El informe definió al conductor como un vecino de Cortaderas de 38 años.

La camioneta había entrado a San Luis el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal. Luego de haber sido interceptada, quedó secuestrada a disposición de la autoridad judicial competente.

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, con la firma del juez federal Julián Ercolini, ordenó el secuestro de vehículos especificados en un listado adjunto, pertenecientes a miembros de la familia Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de otros individuos y empresas. La orden fue emitida en la causa Nº 11352/14, caratulada "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP".