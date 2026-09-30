En IDEA, Milei dijo que en 2027 habrá que elegir entre un “país grande o uno miserable”

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles ante los empresarios reunidos en el 62.º Coloquio de IDEA que el año próximo los argentinos tendrán que "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia".

"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó Milei, que se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el Argentina week.

El mandatario nacional aseguró que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período" y pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país.

"Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo", explicó Milei, aunque aclaró que su "programa es seguir creciendo".

En la comunicación, Milei explicó su gobierno tomó "medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico", pero pidió entender también "las variables políticas".

"Dispuesto a romper todo"

"Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo", recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como "la máquina de impedir".

"Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años", subrayó Milei, entrevistado por el periodista José Del Río, tras ser presentado por el presidente del evento, y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon.

El Presidente prometió que si en 2027 gana las elecciones, va a "redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más".

"La Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo", aseguró.

En ese marco, resaltó las cifras de crecimiento de su mandato, que según sus estimaciones triplicará el de la OCDE y a un ritmo “cuatro veces y medio más fuerte que en los últimos cien años”.

Inflación, salarios y pobreza

“La discusión hoy es a qué velocidad va a bajar la inflación, a cuánto vamos a poder crecer y eso va a tener impacto en cómo mejoran los salarios y cae la pobreza”, señaló.

A su vez, ratificó que según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”.

En tanto, al hablar de la recesión, Milei pidió ser "prudente" con la lectura de los precios desestacionalizados y aclaró que eso no es una crítica a los técnicos del Indec, luego de la polémica por el dato negativo de la actividad económica de la semana pasada.

"La motosierra sigue funcionando"

En otro orden, al ser consultado sobre "cuánto estado" había que seguir recortando, Milei afirmó que "la motosierra sigue funcionando".

"En la medida en que podamos avanzar en la revolución de los seguros, eso va a permitir bajar el Estado y los impuestos. El sector público es el único que vende un seguro en condiciones que nadie vende", sostuvo el Presidente.

Además, indicó que hay una "cuestión cultural" alrededor del tema, y expresó: "Hasta que los argentinos se acostumbren a abrazar mayores dosis de libertad y que el mercado de los seguros se haga más fuerte, la clave está ahí".