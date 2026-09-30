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Las Lajitas: El fiscal Saravia recibió a los familiares del adolescente asesinado

La muerte ocurrió el pasado domingo 27 en una finca de esa localidad, donde el adolescente fue encontrado sin vida. 

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, recibió este miércoles 30 de septiembre, en la Delegación Fiscal de Las Lajitas, a los familiares del adolescente de 16 años que fue encontrado sin vida el pasado domingo 27 en una propiedad rural de esa localidad.

Durante el encuentro, Saravia puso a los familiares en conocimiento de lo actuado hasta el momento, del estado de la investigación y de los derechos que los asisten como víctimas.

El fiscal les comunicó además que continúan en cumplimiento las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

Por el hecho se encuentran detenidos e imputados dos hermanos de 22 y 25 años, como presuntos coautores del delito de homicidio agravado criminis causae, y que se se solicitó para ambos la prisión preventiva, para evitar los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

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