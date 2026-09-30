El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, informó que en el marco de la investigación que dirige tras la evasión del imputado por homicidio agravado, Jonatan Jordan Peloc, este miércoles se realizó un allanamiento en la ciudad de Salta, donde se detuvo a un hombre de 42 años como presunto autor del delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277, inciso 1, apartado a, del Código Penal.

El fiscal Paz señaló que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en las próximas horas y recordó que tras la evasión de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, ocurrida el 4 de abril de 2026, se encaró un trabajo pormenorizado, que incluyó análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y otras diligencias, que permitieron identificar a personas cercanas al prófugo, quienes tuvieron participación en su evasión y en que éste se mantenga en la clandestinidad.

En este contexto y habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, se solicitó orden de allanamiento para el domicilio de un hombre vinculado a la investigación como la persona que adquirió el vehículo Citroen C4 en el que se desplazaba el prófugo, antes de ser detenido el pasado 8 de septiembre.

En cumplimiento de la medida, este miércoles, el personal policial a cargo del Comisario Mario Cortez, detuvo al sospechoso, secuestró su celular y otros elementos de interés, que seran objeto de análisis.