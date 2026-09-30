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Venta de drogas en la Cárcel de V° Las Rosas: 6 detenidos seguirán con prisión preventiva

En horas de la mañana se realizó una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva de cuatro hombres y dos mujeres que están acusados en una causa investigada por venta de drogas dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. 

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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Los seis están acusados como presuntos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometido por una organización y en un centro de detención.
 
Uno de los acusados era miembro del servicio penitenciario. Las dos mujeres son su pareja y la hija de ella. Los otros eran internos del penal. Fueron trece maniobras delictivas las que se habrían llevado a cabo desde marzo de este año según lo referido por la fiscalía, quien especificó también los roles diferenciados que tenía cada uno dentro de la organización ilícita.
 
La jueza Silvia García Tabera escuchó a las partes y prorrogó el plazo para la investigación penal preparatoria por dos meses más. Dictó además la continuación de la prisión preventiva de los seis acusados, quienes deberán continuar cumpliendo la medida en los centros de detención donde están alojados los cuatro hombres, mientras que las dos mujeres continuarán con arresto domiciliario. Esta prórroga será también por el término de dos meses.
 
Respecto a uno de ellos UADME deberá informar en cinco días la factibilidad del arresto domiciliario, para evaluar lo solicitado por su defensa.
 

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