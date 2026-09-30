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Amistoso internacional: Argentina goleó a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes

Fue 4 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López, que le dieron el triunfo a la "Albiceleste".

Deportes

30 / 09 / 2026

 

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La Selección Argentina goleó por cuatro a cero a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso post Mundial 2026. El encuentro marcó el inicio de una etapa de renovación tras el retiro de Lionel Messi del equipo, quien tendrá su partido de despedida el próximo martes ante Benín.

Esta goleada da comienzo a una nueva era bajo el mando de Lionel Scaloni, en la que el "Flaco" López gritó su primer gol con la Selección Mayor, el arco se mantuvo en cero gracias a "Dibu" Martínez —quien sigue en busca de su propio récord— y la noche cerró entre los aplausos de toda Córdoba, que disfrutó de una gran actuación del conjunto nacional.

Foto: Selección Argentina (Red Social X)

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