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El Gobierno e intendencias impulsan proyectos productivos

Intendentes conocieron detalles de las herramientas crediticias disponibles para acompañar proyectos productivos y apoyar pequeñas unidades de negocios. También sobre el programa geomunicipios. 

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El Gobierno presentó a intendentes de la provincia las herramientas crediticias disponibles para acompañar proyectos productivos y apoyar pequeñas unidades de negocios en los municipios. Además, recibieron información sobre el programa geomunicipios para el desarrollo de información geográfica para la gestión local.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, y el presidente del Foro que agrupa a los jefes comunales, Marcelo Moisés.

Camacho reafirmó la gestión del gobernador Gustavo Sáenz basada en la relación permanente y el trabajo coordinado con las comunas, como parte fundamental para que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a quienes producen, invierten, emprenden y generan empleo en la provincia.

El equipo de la Unidad de Promoción y Financiamiento del Ministerio de Producción y Minería acercó información sobre instrumentos y alternativas de asistencia para acompañar a productores, emprendedores, comerciantes y pymes de todas las localidades.

La actividad permitió fortalecer el vínculo entre la Provincia y las intendencias, y generar un espacio de diálogo directo e intercambio de experiencias para el planteo de las distintas realidades que atraviesan las regiones productivas salteñas.

Actualmente el Gobierno, a través de la Fondo Provincial de Inversiones, posee las líneas “Desarrollo Productivo y MiPyMEs”, “Microcréditos”, “Capital de Trabajo Vitivinícola”, “Capital de Trabajo Comercial”, “Compra de Terneros y Reproductores en Remates y Ferias”, “Pequeños Productores Agropecuarios”, “Compra de Vientres Bovinos”, y “Plan GanAr”. Estos créditos tienen por objetivo fortalecer inversiones, y  emprendimientos, sostener actividades comerciales y productivas, y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La información sobre el programa geomunicipios fue presentada por personal técnico de la Secretaría de Modernización de la Provincia.

Acompañaron al jefe de Gabinete, el secretario del Interior Javier Diez Villa y el coordinador general del Ministerio de Producción y Minería, Carlos Mateo. 

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