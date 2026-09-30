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Argentina Week: Sáenz busca inversiones para Salta

El Gobernador participa en París de una agenda internacional que reúne a autoridades, empresarios e inversores. En la apertura, junto a gobernadores de distintas provincias, participó de la exposición del presidente Javier Milei ante referentes del sector financiero y corporativo internacional.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participa desde este miércoles en París de la Argentina Week, un evento internacional que reúne a autoridades nacionales y provinciales, empresarios, representantes del sector financiero y corporativo e inversores.

Durante la apertura, Sáenz participó junto a gobernadores de distintas provincias de la exposición del presidente Javier Milei ante referentes del sector financiero y corporativo internacional, donde se presentaron las oportunidades y el potencial de la Argentina.

La participación de Salta en la Argentina Week forma parte de la agenda internacional que impulsa la Provincia para fortalecer vínculos económicos y comerciales, posicionar sus sectores productivos y promover nuevas inversiones.

En este marco, el Gobernador destacó la importancia de estos encuentros para profundizar relaciones bilaterales y mostrar al mundo las capacidades productivas del país y de sus provincias.

“Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país y de nuestras provincias”, señaló Sáenz.

El mandatario puso especialmente en valor las condiciones que ofrece Salta para el desarrollo de nuevas inversiones.

“Salta ofrece confianza, institucionalidad, seguridad jurídica y grandes oportunidades en minería, energía, agroindustria y otros sectores estratégicos”, destacó.

La Argentina Week comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre en París, reuniendo a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y representantes del sector empresario francés y europeo para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina.

Reunión con el Gobierno nacional y gobernadores

Como parte de la agenda institucional de la Argentina Week, Sáenz participó posteriormente de una reunión de trabajo encabezada por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, junto a gobernadores de distintas provincias y autoridades del Gobierno nacional.

El encuentro se desarrolló en la Embajada de la República Argentina en Francia y tuvo como eje distintos temas de la agenda federal y la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, entre ellos el proyecto de Presupuesto 2027 y aspectos vinculados con la reforma política.

Junto al mandatario salteño participaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

También estuvieron presentes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure.

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