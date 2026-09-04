Conductor de un vehículo embistió a un motociclista, lo dejó herido y decidió escapar

Un motociclista de 39 años fue embestido de atrás por un vehículo no identificado y el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Una persona que transitaba por la zona observó destellos de luz en la banquina que llamaron su atención. Al acercarse, encontró al motociclista tendido en el suelo junto a su vehículo.

El conductor de la moto sufrió traumatismo encéfalo craneano y traumatismo en la pierna izquierda.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital de la ciudad de General Güemes, donde permanece internado en observación.

La policía de la provincia lleva adelante un operativo de búsqueda e investigación para identificar y dar con el paradero del conductor prófugo.

Se solicita a quien haya transitado por la zona a esa hora o que haya presenciado el hecho, que aporte datos sobre el vehículo involucrado al Sistema de Emergencias 911.