Cerró el Hogar de Noche: Se registraron 7091 plazas ocupadas

Un detalle no menor es que muchos lograron revincularse con sus familias, indicó por Radio Salta, Jorgelina Bellagamba, secretaria de políticas sociales del gobierno de la provincia de Salta.

“Para nosotros fue una temporada muy positiva”, expresó.

La funcionaria indicó que a las personas también se les hicieron curaciones, se les colocaron vacunas de calendario, se les hizo el DNI, recibieron corte de pelo y barba, y realizaron cursos de RCP..