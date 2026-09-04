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Cerró el Hogar de Noche: Se registraron 7091 plazas ocupadas

Las personas en situación de calle que se albergaron en el sistema recibieron una cama limpia y abrigada, comida y elementos de higiene básicos.

Salta Hoy

04 / 09 / 2026

 

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Un detalle no menor es que muchos lograron revincularse con sus familias, indicó por Radio Salta, Jorgelina Bellagamba, secretaria de políticas sociales del gobierno de la provincia de Salta.

“Para nosotros fue una temporada muy positiva”, expresó.

La funcionaria indicó que a las personas también se les hicieron curaciones, se les colocaron vacunas de calendario, se les hizo el DNI, recibieron corte de pelo y barba, y realizaron cursos de RCP..

 

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