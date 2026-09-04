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Milagro 2026: Se esperan este año 150 mil peregrinos

La estimación fue realizada por la policía de Salta de acuerdo a los registros brindados por la Catedral Basílica y las comparaciones con años anteriores.

Salta Hoy

04 / 09 / 2026

 

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La fuerza además ya cuenta con un Centro de Monitoreo de Peregrinos encargado del servicio de cuidado de los caminantes en puntos estratégicos en rutas, caminos y en el centro de Capital.

Así lo dijo el encargado del Centro de Monitoreo de la Policía de Salta, comisario Diego Gaspar. 

Recordó que este año se volvió a poner en funciones la aplicación “Soy peregrino” que trabaja en coordinación con el Centro de Monitoreo y ayuda al seguimiento en tiempo real de los feligreses.

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