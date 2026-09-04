Milagro 2026: Se esperan este año 150 mil peregrinos

La fuerza además ya cuenta con un Centro de Monitoreo de Peregrinos encargado del servicio de cuidado de los caminantes en puntos estratégicos en rutas, caminos y en el centro de Capital.

Así lo dijo el encargado del Centro de Monitoreo de la Policía de Salta, comisario Diego Gaspar.

Recordó que este año se volvió a poner en funciones la aplicación “Soy peregrino” que trabaja en coordinación con el Centro de Monitoreo y ayuda al seguimiento en tiempo real de los feligreses.