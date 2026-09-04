Inauguraron el Parque Lineal del Peregrino en la avenida Kennedy

La propuesta incluye acondicionar la caminería existente, incorporar esculturas en tamaño real y sumar un mirador en uno de los principales accesos para peregrinos de la Puna y los Valles Calchaquíes.

Viviana Ovalle fue la escultora y docente salteña encargada de la obra.

El conjunto escultórico y la secuencia procesional

1. Abanderado: Abre la marcha con la bandera/estandarte.

2. Sacerdote: Guía espiritual de la peregrinación.

3. Músico: Anima la marcha con cantos e instrumentos.

4. Mujer con el Misa Chico: Carga la imagen de la Virgen del Milagro.

5. Hombre con el Misa Chico: Carga la imagen del Señor del Milagro.

6. Pareja de jóvenes: Toque contemporáneo con mochilas y gorras, marchando de forma animada.

7. Grupo familiar (Cierre): Tres esculturas que representan la fe minera (el minero de Mina Patito, su esposa e hija).