Inauguraron el Parque Lineal del Peregrino en la avenida Kennedy
La intervención se enmarca en “Caminos del Milagro” y busca poner en valor la peregrinación como parte de la identidad de la ciudad con seis esculturas.
Salta Hoy
04 / 09 / 2026
La propuesta incluye acondicionar la caminería existente, incorporar esculturas en tamaño real y sumar un mirador en uno de los principales accesos para peregrinos de la Puna y los Valles Calchaquíes.
Viviana Ovalle fue la escultora y docente salteña encargada de la obra.
El conjunto escultórico y la secuencia procesional
1. Abanderado: Abre la marcha con la bandera/estandarte.
2. Sacerdote: Guía espiritual de la peregrinación.
3. Músico: Anima la marcha con cantos e instrumentos.
4. Mujer con el Misa Chico: Carga la imagen de la Virgen del Milagro.
5. Hombre con el Misa Chico: Carga la imagen del Señor del Milagro.
6. Pareja de jóvenes: Toque contemporáneo con mochilas y gorras, marchando de forma animada.
7. Grupo familiar (Cierre): Tres esculturas que representan la fe minera (el minero de Mina Patito, su esposa e hija).