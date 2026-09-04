Las rutas salteñas se preparan para el “Súper Niño”
El fenómeno meteorológico que traerá abundantes lluvias para la temporada estival está movilizando a las autoridades nacionales provinciales y municipales en todo el país. Por Radio Salta, Federico Casas, director de Vialidad Nacional indicó que la problemática obligó a los equipos viales a reforzar trabajos en puntos críticos.
Salta Hoy
04 / 09 / 2026
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Así, dijo que uno de esos lugares era La Quebrada de Las Conchas en la ruta nacional 68, camino a Cafayate.