Las rutas salteñas se preparan para el “Súper Niño” El fenómeno meteorológico que traerá abundantes lluvias para la temporada estival está movilizando a las autoridades nacionales provinciales y municipales en todo el país. Por Radio Salta, Federico Casas, director de Vialidad Nacional indicó que la problemática obligó a los equipos viales a reforzar trabajos en puntos críticos.