Primer fin de semana de septiembre: Aumenta el movimiento de peregrinos hacia la Catedral

Desde Córdoba, unas 15 personas partieron en bicicleta a las 8:30, luego de recibir la bendición del cardenal Ángel Rossi.

Recorrerán aproximadamente 850 kilómetros, a un ritmo estimado de 100 kilómetros por día.

Para este sábado 5 de septiembre a las 5:00 tienen previsto partir a pie otro grupo desde Tafí del Valle, en la vecina provincia de Tucumán.

A la misma hora saldrán desde Cafayate, unos 80 peregrinos en bicicleta.

Desde el norte de la provincia, en Orán, alrededor de 60 personas partirán en peregrinación a las 6:00 desde la capilla San Camilo.

Este sábado también a las 6:00 saldrán desde Embarcación unos 70 peregrinos.

En tanto desde Pichanal, son aproximadamente 150 personas de la Misión San Francisco que partirán al mediodía.

Tolar Grande iniciará su peregrinación a la 1:00 de la madrugada, desde la capilla Nuestra Señora del Valle.

El recorrido atravesará zonas exigentes como Cabeza de Vaca, Salar del Diablo y Los Colorados.

Para el domingo 6 de septiembre partirán los peregrinos Santa Rosa de los Pastos Grandes, La Poma, Cachi, Seclantás y San Carlos, con unas 200 personas a pie.

Santa María, Catamarca, con peregrinos a caballo y a pie.

Un grupo de alrededor de 100 caminantes desde Santa María.

Urundel iniciará su recorrido a las 10:00.

Las autoridades recomendaron a quienes circulen por las rutas extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar los operativos de tránsito para acompañar con seguridad este importante movimiento de peregrinos.

Novena y recorrido de las imágenes peregrinas

El domingo comenzará el rezo de la Novena del Señor y la Virgen del Milagro. Radio Salta transmitirá la novena a las 13:45 y a las 20:00.

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro estuvieron hoy en la Casa de Gobierno, en el Grand Bourg.

Mañana sábado, las imágenes peregrinas recorrerán iglesias del norte de la ciudad, pasando por La Caldera, Vaqueros, El Huayco, Barrio Universitario, Castañares y Ciudad del Milagro.