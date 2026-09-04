Ya está en funcionamiento el Hospital Digital SAFESA

Una de las pruebas se realizó conectando a profesionales en Salta Capital con pacientes de Salvador Mazza y El Quebrachal.

“Ahora tenemos cuatro aparatos pero van a llegar a ser 60”, dijo por Radio Salta, Federico Mangione, ministro de Salud de la provincia.

Indicó que al aparato además de comunicar a las partes puede auscultar corazón y pulmones, tomar la presión, hasta puede hacer un cálculo de peso de un paciente.

El sistema SAFESA permitirá brindar servicio de clínica médica, pediatría, cardiología, neurología, psiquiatría, dermatología, nutrición y otorrinolaringología.

“Buscamos que en breve tenga un transductor ecográfico para hacer poder hacer ecografias a las embarazadas”, indicó Mangione.

Remarcó que se analiza la posibilidad de tercerizar en un grupo de abogados privados el cobro de las deudas de las obras sociales con el Gobierno de Salta.

Indicó además que el incremento en los despidos registrados en los últimos meses está provocando una “sobrecarga en todos los Hospitales Públicos”.

A eso se suma que muchas personas con obra social no tienen dinero para pagar los coseguros que exigen los profesionales y recurren a los hospitales.

Finalmente volvió a expresar su preocupación por la cantidad ascendente de accidentes de tránsito. “Estamos hablando con la ministra Fiore para que se comience a dictar Educación Vial en las escuelas”, indicó Mangione.