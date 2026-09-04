Accidentes de tránsito: “En Salta el principal factor es la velocidad y el uso del celular”

Y señaló que los lugares donde más choques se registran son la Circunvalación Oeste y el acceso a San Lorenzo Chico.

Sin embargo, dijo que la comuna logró bajar la siniestralidad interanual.

Indicó que también se logró bajar la cantidad de víctimas fatales en Capital.

Por otro lado sostuvo que el crecimiento del 50 por ciento del parque automotor corresponde a motocicletas.

Señaló que se observó que muchas personas compran motos, salen a la calle manejando sin saber hacerlo y sin tener su licencia.

“Por todo esto, estamos hablando con los comercios que venden las motocicletas para que los clientes sean derivados directamente con la Secretaría de Tránsito para que tramiten sus licencias”, manifestó Assennato.