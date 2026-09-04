 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Accidentes de tránsito: “En Salta el principal factor es la velocidad y el uso del celular”

Lo dijo por Radio Salta, Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial al analizar el tema de los incidentes de tránsito en Capital.

Salta Hoy

04 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Y señaló que los lugares donde más choques se registran son la Circunvalación Oeste y el acceso a San Lorenzo Chico. 

Sin embargo, dijo que la comuna logró bajar la siniestralidad interanual.  

Indicó que también se logró bajar la cantidad de víctimas fatales en Capital.

Por otro lado sostuvo que el crecimiento del 50 por ciento del parque automotor corresponde a  motocicletas. 

Señaló que se observó que muchas personas compran motos, salen a la calle manejando sin saber hacerlo y sin tener su licencia.

“Por todo esto, estamos hablando con los comercios que venden las motocicletas para que los clientes sean derivados directamente con la Secretaría de Tránsito para que tramiten sus licencias”, manifestó Assennato.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO