La Municipalidad ratificó que no hará la obra en el Colegio Nacional
Los trabajos estaban proyectados sobre el pasaje Zorrilla para construir estacionamientos a 45 grados y el desplazamiento del muro seis metros hacia el interior del predio.
Salta Hoy
04 / 09 / 2026
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Este jueves, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico, que se extendió por el pasaje Zorrilla, el canchón y el jardín del establecimiento.
Pidió que la decisión sea formalizada y comunicada a la institución.
También reclamó garantías sobre la preservación del muro y las lajas de la vereda, que volverán a ser colocadas en su lugar.