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La Municipalidad ratificó que no hará la obra en el Colegio Nacional

Los trabajos estaban proyectados sobre el pasaje Zorrilla para construir estacionamientos a 45 grados y el desplazamiento del muro seis metros hacia el interior del predio.

Salta Hoy

04 / 09 / 2026

 

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Este jueves, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico, que se extendió por el pasaje Zorrilla, el canchón y el jardín del establecimiento.

Pidió que la decisión sea formalizada y comunicada a la institución.

También reclamó garantías sobre la preservación del muro y las lajas de la vereda, que volverán a ser colocadas en su lugar. 


 

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