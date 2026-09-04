La Municipalidad ratificó que no hará la obra en el Colegio Nacional

Este jueves, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico, que se extendió por el pasaje Zorrilla, el canchón y el jardín del establecimiento.

Pidió que la decisión sea formalizada y comunicada a la institución.

También reclamó garantías sobre la preservación del muro y las lajas de la vereda, que volverán a ser colocadas en su lugar.



