Sismo en Salta: un temblor de magnitud 4,7 se sintió en Capital, Cafayate y Molinos

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado 5 de septiembre a las 8.37 en la provincia de Salta y fue percibido en diferentes localidades. El movimiento también llegó a sentirse en sectores de Tucumán y Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas -25.974, -66.703, a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 71 kilómetros al este de Antofagasta.

Molinos, la zona donde más se sintió

De acuerdo con los registros del INPRES, la mayor intensidad se alcanzó en Molinos, donde el movimiento llegó al grado IV de la escala Mercalli Modificada.

Con esa intensidad, un sismo puede ser percibido por personas que se encuentran dentro de edificios y generar oscilaciones en objetos colgantes.

En Cafayate, la intensidad estimada fue de entre III y IV, mientras que en Salta Capital y San Miguel de Tucumán alcanzó el grado III. En estos lugares, el temblor pudo ser advertido principalmente por personas que se encontraban en reposo.

El movimiento también llegó hasta San Salvador de Jujuy, aunque con menor intensidad, estimada entre II y III.