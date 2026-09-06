Tragedia en Jujuy: murió un nene de dos años tras incendiarse un tráiler

Un incendio registrado en un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta Nacional 9, en Jujuy, terminó con la muerte de un nene de dos años que sufrió graves quemaduras al quedar atrapado dentro de un tráiler donde vivía junto a su familia.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del viernes, cuando, por motivos que todavía son investigados, comenzó a incendiarse la casa rodante instalada dentro del predio. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), allí residía el padre del niño, quien trabaja como maquinista, junto a sus hijos.

Al advertir el avance de las llamas, el hombre logró ingresar al tráiler y rescatar a sus tres hijos. Sin embargo, uno de ellos, de apenas dos años, sufrió lesiones de extrema gravedad.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Snopek de Alto Comedero y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Los médicos constataron que presentaba quemaduras en más del 80% de su cuerpo y dispusieron su ingreso inmediato al quirófano. Pese a los esfuerzos del equipo médico, cerca de las 22.50 se confirmó su fallecimiento en el área de Terapia Intensiva.

La Justicia investiga el origen del incendio

La fiscalía a cargo de Aldo Lozano abrió una investigación para determinar cómo se inició el fuego y si existió algún factor que pudiera haber contribuido a la tragedia.

Hasta el momento, las causas del incendio no fueron confirmadas. Entre las hipótesis que se analizan aparece una posible falla eléctrica como desencadenante, aunque esa posibilidad deberá ser corroborada mediante las pericias técnicas.

Los investigadores realizaron distintas diligencias en el lugar y aguardan los informes de los especialistas para reconstruir la secuencia de lo ocurrido y establecer con precisión cómo comenzó el incendio.

El parque aclaró que el fuego no se inició en los juegos

Tras el episodio, desde Ruth Center Park difundieron un comunicado en el que aclararon que el incendio no se produjo en ninguna máquina, juego o atracción mecánica del parque.

La empresa sostuvo que las instalaciones destinadas al público cuentan con los controles de seguridad correspondientes y afirmó que toda la documentación respaldatoria se encuentra a disposición de las autoridades.

Además, señalaron que los responsables del establecimiento colaboran con la Policía y la Justicia y que brindan la información necesaria para facilitar las inspecciones y esclarecer qué ocurrió durante la noche del viernes.