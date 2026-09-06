Investigan una presunta maniobra para conseguir un traslado dentro de la Policía

Una publicación de El Tribuno sobre el presunto pago de una suma de dinero por parte de una agente de la Policía de Salta para conseguir un traslado derivó en una investigación judicial que permitió detectar una posible maniobra fraudulenta vinculada a la promesa de gestionar cambios de destino dentro de la fuerza.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, con intervención de la Oficina General de Asuntos Internos, debido a que una de las personas investigadas pertenece a la Policía.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Dirección General de Ciberseguridad, cuyos especialistas analizaron comunicaciones, movimientos de dinero y distintos registros digitales. A partir de ese trabajo se reunieron elementos que apuntarían a la posible participación de un hombre y una mujer en la maniobra denunciada.

Presunta estafa y extorsión

De acuerdo con la investigación, ambos sospechosos habrían intervenido en maniobras engañosas relacionadas con un supuesto trámite para obtener un traslado dentro de la Policía de Salta.

La causa fue caratulada de manera preliminar como estafa y extorsión, aunque la investigación continúa y todavía deben determinarse las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, los investigadores realizaron distintas medidas y analizaron información vinculada a las comunicaciones y movimientos registrados durante la presunta maniobra.

Allanamientos en La Merced y Rosario de Lerma

Como parte del avance de la pesquisa, se realizaron allanamientos en domicilios de La Merced y Rosario de Lerma.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, considerados de interés para la causa y que serán analizados en el marco de la investigación.

La información obtenida a partir de estos dispositivos podría aportar nuevos elementos para determinar cómo se desarrolló la maniobra y quiénes participaron de ella.

Una de las investigadas pertenece a la Policía

La situación de la mujer investigada también quedó bajo análisis administrativo, debido a su pertenencia a la fuerza de seguridad.

Por este motivo, la Justicia dio intervención a la Oficina General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, que deberá evaluar si existió alguna responsabilidad dentro del ámbito institucional.