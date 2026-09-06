Colapinto remontó en Monza, terminó noveno y sumó dos puntos

Franco Colapinto tuvo una carrera de recuperación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largó desde la séptima posición, llegó a ocupar el cuarto lugar, pero un despiste en la sexta vuelta lo hizo caer hasta el puesto 16. Finalmente, logró remontar y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, sumando dos puntos para el campeonato.

La carrera en el circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, tuvo como gran protagonista al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien consiguió una victoria histórica después de largar desde el fondo de la grilla.

El podio lo completaron su compañero de equipo, el británico George Russell, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

Antonelli hizo historia

Antonelli comenzó la carrera desde el 19° puesto, debido a una penalización por el cambio de su unidad de potencia. Sin embargo, mostró un ritmo arrollador y avanzó posiciones durante toda la competencia.

El italiano consiguió superar a Russell en la vuelta 50 para quedarse con la victoria y alcanzar su séptimo triunfo de la temporada.

Con este resultado, Antonelli llegó a los 267 puntos y amplió a 66 unidades su ventaja sobre Russell en la pelea por el campeonato.

Además, el triunfo tuvo un significado especial para Italia: Antonelli se convirtió en el primer piloto italiano en ganar en Monza desde Ludovico Scarfiotti, quien lo había conseguido exactamente 60 años antes, en 1966.

Colapinto se recuperó después de un despiste

Colapinto había comenzado con un buen ritmo. Tras largar séptimo, tuvo una gran salida y rápidamente avanzó hasta la cuarta posición.

Sin embargo, en la sexta vuelta, luego del relanzamiento de la carrera por un fuerte choque de Charles Leclerc, el argentino sufrió un despiste que lo hizo caer hasta el 16° lugar.

A partir de ese momento, Colapinto comenzó una importante remontada. El buen rendimiento que había mostrado el Alpine durante todo el fin de semana le permitió recuperar posiciones hasta terminar noveno y sumar dos puntos.