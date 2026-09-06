Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: “Era una gran oportunidad”

Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración después del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine tuvo un comienzo destacado: largó séptimo, avanzó hasta la cuarta posición y parecía encaminado a completar una de sus mejores carreras del año. Sin embargo, un despiste en la sexta vuelta lo hizo caer hasta el decimosexto lugar.

Aunque logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en la novena posición, la emoción pudo más al finalizar la competencia y Colapinto terminó entre lágrimas.

“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste”, reconoció el argentino después de la carrera.

El piloto lamentó especialmente el error cometido luego del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc, ya que consideró que el rendimiento mostrado por el Alpine durante todo el fin de semana le permitía aspirar a un resultado mucho más importante.

A pesar del golpe, Colapinto no bajó los brazos y protagonizó una importante remontada. Desde el puesto 16 logró recuperar siete posiciones para finalizar noveno y sumar dos puntos.

El resultado tuvo un sabor agridulce para el argentino, que había mostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana en Monza y había conseguido avanzar hasta los puestos de vanguardia en las primeras vueltas.

“Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero no, es aprender de esto”, sostuvo Colapinto.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó séptimo después de haber largado desde la pole position y sumó seis puntos para Alpine.