Comienza la Novena del Milagro

Salta vuelve a entrar desde hoy en uno de los momentos más particulares de su calendario. Con el comienzo de la Novena del Señor y la Virgen del Milagro, la ciudad inicia nueve días de oración y tradición religiosa que culminarán con la multitudinaria procesión del 15 de septiembre.

Quienes no puedan asistir también tendrán la posibilidad de seguir la Novena a través de Radio Salta, con transmisiones a las 13.45 y a las 20.

Los horarios de la Novena

Desde este domingo 6 hasta el lunes 14 de septiembre, los fieles podrán participar del tradicional rezo de la Novena a las 6.30 y a las 15.30.

Además, habrá misas con Novena a las 11, 17, 20.30 y 22, mientras que se celebrarán misas sin Novena desde las 7.

La Catedral Basílica permanecerá abierta en horario corrido, desde las 6 hasta las 23.45, para facilitar la participación de quienes quieran acercarse a las celebraciones, rezar o visitar las imágenes de los Santos Patronos.