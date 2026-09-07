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Motocicleta en zigzag provocó un accidente: Un automóvil chocó un vehículo estacionado

Afortunadamente no hubo heridos. Ocurrió esta mañana alrededor de las 6:00 en San Juan al 200

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Una mujer conducía un Renault Logan cuando intentó sobrepasar a una motocicleta que circulaba en zigzag. 

Al realizar la maniobra, perdió el control del vehículo y chocó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba estacionado. 

El automóvil quedó obstruyendo la calzada, lo que generó un desvío temporal en la zona. 

La conductora del Logan no sufrió lesiones y el test de alcoholemia dio negativo. 

Las propietarias de los vehículos llegaron a un acuerdo privado y agentes de tránsito retiraron el rodado dañado para restablecer la circulación.

 

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