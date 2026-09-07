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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Un frente polar marítimo hace temblar las mandíbulas en Salta

La masa helada proveniente del Océano Atlántico Sur -zona de las Islas Malvinas- ingresó a nuestro territorio el sábado pasado bajando las temperaturas considerablemente.

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

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Para hoy y mañana se espera que la temperatura vaya mejorando levemente con la posibilidad de viento Zonda para la zona de Cafayate el jueves 10 de septiembre, explicó el agroclimatologo Eduardo Sierra.

Para el próximo fin de semana se esperan de nuevo lluvias y frío y para el lunes y martes -fechas del Triduo del Milagro- estará fresco a la mañana, templado al mediodía y cálido a la tarde, según las previsiones de Sierra.

 

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