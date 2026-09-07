Un frente polar marítimo hace temblar las mandíbulas en Salta

Para hoy y mañana se espera que la temperatura vaya mejorando levemente con la posibilidad de viento Zonda para la zona de Cafayate el jueves 10 de septiembre, explicó el agroclimatologo Eduardo Sierra.

Para el próximo fin de semana se esperan de nuevo lluvias y frío y para el lunes y martes -fechas del Triduo del Milagro- estará fresco a la mañana, templado al mediodía y cálido a la tarde, según las previsiones de Sierra.