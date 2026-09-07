Emiten alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

El organismo informó que la zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, también para la tarde y noche de este lunes, se advierte sobre vientos fuertes en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas de 100 km/h en los niveles más altos.



