Todos los organismos listos para recibir a peregrinos

Juan Pablo Linares, del área social de la comuna anticipó esta mañana en conferencia de prensa que “habrá cuatro puntos de recepción, el día 14 habrá una Noche del Peregrino y el día 15 el edificio donde funcionó el Hogar de Noche será un centro de descanso y apoyo logístico de agentes municipales”, dijo.

José Luis Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, indicó que en todos los lugares donde haya una ambulancia o un hospital de campaña del Samec habrá motos para acelerar el movimiento de las ambulancias hacia los nosocomios base.

“Se las denominan motos puntero”, dijo.