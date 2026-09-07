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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Todos los organismos listos para recibir a peregrinos

La Municipalidad de la Ciudad de Salta anunció hoy el trabajo que realizará estos días para la recepción de los peregrinos y las labores de seguridad para el dia de la procesión 

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

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Juan Pablo Linares, del área social de la comuna anticipó esta mañana en conferencia de prensa que “habrá cuatro puntos de recepción, el  día 14 habrá una Noche del Peregrino y el día 15 el edificio donde funcionó el Hogar de Noche será un centro de descanso y apoyo logístico de agentes municipales”, dijo.

José Luis Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, indicó que en todos los lugares  donde haya una ambulancia o un hospital de campaña del Samec habrá motos para acelerar el movimiento de las ambulancias hacia los nosocomios base.

“Se las denominan motos puntero”, dijo. 

 

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