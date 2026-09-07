La Orquesta Sinfónica toca en Cafayate

Será la segunda vez en su vida que el cuerpo estable se presenta en la Ciudad del Sol.

Tras convocar al público de Embarcación y Orán, la formación completa llegará al Valle Calchaquí con un repertorio que conjuga excelencia académica y raíz folklórica.

El maestro Jorge Mario Uribe, director de la Orquesta Sinfónica de Salta, dijo a nuestra emisora que el grupo cuenta con un total de 83 músicos, aunque no todas las obras requieren la plantilla completa.

Explicó que para las giras, por razones de movilidad y limitaciones de espacio en algunos escenarios, suelen viajar con un contingente reducido de unos 60 músicos.