La Orquesta Sinfónica toca en Cafayate
Será este viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas en el Centro de Convenciones de la ciudad vallista.
Salta Hoy
07 / 09 / 2026
Será la segunda vez en su vida que el cuerpo estable se presenta en la Ciudad del Sol.
Tras convocar al público de Embarcación y Orán, la formación completa llegará al Valle Calchaquí con un repertorio que conjuga excelencia académica y raíz folklórica.
El maestro Jorge Mario Uribe, director de la Orquesta Sinfónica de Salta, dijo a nuestra emisora que el grupo cuenta con un total de 83 músicos, aunque no todas las obras requieren la plantilla completa.
Explicó que para las giras, por razones de movilidad y limitaciones de espacio en algunos escenarios, suelen viajar con un contingente reducido de unos 60 músicos.
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