Convocatoria para estudiantes y graduados universitarios

Los jóvenes conocerán a más de 40 empresas locales y nacionales, participarán de diversas charlas, aprenderán a responder entrevistas laborales en inglés, sabrán más detalles de los diferentes sistemas de pasantías, entre otros.

Sandra Gasparini, secretaria de Asuntos Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, dijo a Radio Salta que desde la primera edición en 2024 la feria tuvo evolución y crecimiento. en 2024 fueron 30 los expositores y este año ya cuenta con casi 50.

El objetivo principal es conectar a estudiantes y graduados universitarios con empresas, instituciones y organizaciones del ámbito público y privado.

Se darán a conocer oportunidades de pasantías, prácticas profesionales y ofertas laborales, facilitando la presentación de currículums.

Comentó que en anteriores ferias se concretaron varios contratos laborales de numerosos estudiantes.

La Feria de la “Empleabilidad” se realizará el miércoles 9 de septiembre de 9 a 19 horas en la Unsa en zona norte de la Ciudad.

El ingreso es libre y gratuito para toda la comunidad estudiantil y de graduados de la Unsa pero también para toda la comunidad.